Римская прокуратура начала расследование из-за ям на дорогах

Источник: AP 2018

Пока в деле отсутствуют состав преступления и подозреваемые. Заявления в прокуратуру подали различные ассоциации потребителей как следствие чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительной непогодой прошедших недель, когда и так не самое качественное дорожное покрытие Рима пережило последствия исторического снегопада и многодневных ливней.

Подтопления и дыры в асфальте привели изменению маршрутов автобусов, перекрытому на ряде улиц движению и введению скоростного лимита в 30 километров в час на критически важных городских артериях. Несколько дней назад один автомобиль просто застрял в особенно глубокой яме с водой на оживленной улице неподалеку от базилики Святого Павла.

Не исключено, что прокуратура проведет технические экспертизы, чтобы определить, действительно ли и насколько на состояние дорог повлияли дожди, наиболее сильные из которых прошли в Риме 5 и 6 марта.