Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ближе к Крыму: из Украины запустили поезда на полуостров - СМИ
Избитый пьяной Цымбалюк Рудинштейн экстренно госпитализирован
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну, бывает
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Вернер и «Лейпциг» обыграли «Зенит» в матче плей-офф Лиги Европы
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
В России ответили на призыв США ликвидировать ДНР и ЛНР
Украинские военные вернули Порошенко свои награды
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
03:07 (мск), источник: РИА Новости

Римская прокуратура начала расследование из-за ям на дорогах

РИМ, 9 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянской столицы открыла расследование после многочисленных жалоб на состояние дорог, сообщают в четверг местные СМИ.

Источник: AP 2018

Пока в деле отсутствуют состав преступления и подозреваемые. Заявления в прокуратуру подали различные ассоциации потребителей как следствие чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительной непогодой прошедших недель, когда и так не самое качественное дорожное покрытие Рима пережило последствия исторического снегопада и многодневных ливней.

Подтопления и дыры в асфальте привели изменению маршрутов автобусов, перекрытому на ряде улиц движению и введению скоростного лимита в 30 километров в час на критически важных городских артериях. Несколько дней назад один автомобиль просто застрял в особенно глубокой яме с водой на оживленной улице неподалеку от базилики Святого Павла.

Не исключено, что прокуратура проведет технические экспертизы, чтобы определить, действительно ли и насколько на состояние дорог повлияли дожди, наиболее сильные из которых прошли в Риме 5 и 6 марта.

Тем временем римская мэрия для борьбы с дорожными ямами обсуждает введение настоящего «плана Маршалла», в рамках которого дорожные службы должны будут заделать 50 тысяч ям в месяц. Стоимость этих работ оценивается в 17 миллионов евро.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Захарова пошутила насчет Собчак
Путин: США нагло обманули Россию
Госдеп похвастался расторгнутыми сделками в рамках санкций
Глава контрразведки рассказал о «тихих депортациях» из Латвии
Трамп недоволен тем, как Белый дом прокомментировал секс-скандал
Кредит для Украины МВФ решил заменить дискуссией
Турки захотели провести операцию против курдов в Ираке
Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных испытаний
В Туле приготовились делать автомат-амфибию
Спорт
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой! 30-летний россиянин одержал первую в сезоне победу. В спринте, в котором он не выигрывал три года
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь