В Алматы автомобиль Toyota насмерть сбил женщину
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Алматы автомобиль Toyota Camry насмерть сбил женщину, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло около 4 утра. Toyota двигалась в западном направлении по крайнему левому ряду по проспекту
Удар был такой силы, что с пешеходов слетела обувь.
Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
По словам сотрудников полиции, от выжившей женщины пахло алкоголем. Не исключено, что это стало причиной ДТП.
Стоит отметить, что в 50 метрах находился надземный пешеходный переход.
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