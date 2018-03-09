В Алматы автомобиль Toyota насмерть сбил женщину

ДТП произошло около 4 утра. Toyota двигалась в западном направлении по крайнему левому ряду по проспекту Аль-Фараби. В районе пересечения с улицей Маркова, на дорогу выбежали две женщины и мужчина. Одна из женщин успела перебежать проспект, а двух других пешеходов сбила Toyota Camry.