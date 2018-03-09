Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«США примут меры, если РФ не уйдет из Гутты» - СМИ
Избитый пьяной Цымбалюк Рудинштейн экстренно госпитализирован
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Японские СМИ удивились, в какой "однушке" живет Загитова
Китай прокомментировал послание Путина
Восхищение: Запорожский и Трюхан разругались «из-за любви» к РФ
Россияне ответили американцам на критику «Арматы»
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Вернер и «Лейпциг» обыграли «Зенит» в матче плей-офф Лиги Европы
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
В России ответили на призыв США ликвидировать ДНР и ЛНР
Украинские военные вернули Порошенко свои награды
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
07:11 (мск), источник: Newtimes.kz

Появилась информация о задержании Муратхана Токмади в Таразе

Появилась информация о задержании в Таразе сбежавшего накануне из-под стражи Муратхана Токмади, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В Центре оперативного управления МВД РК информацию подтвердили, но никаких подробностей задержания не сообщили.

Дежурный ЦОУ сообщил только, что в задержании Токмади учавстововали сотрудники Комитета национальной безопасности РК.

Читайте также
Американские эксперты дали заключение по гибели Татишева

Накануне появились сообщения о том, что вечером 8 марта Муратхан Токмади сбежал из больницы в Таразе. Ориентировки стали распространяться в мессенджерах вечером 8 марта. Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил информацию о побеге Муратхана Токмади.

Напомним, бизнесмен Муратхан Токмади, владелец завода «Казстройстекло», 12 июня был задержан во время спецоперации в Алматы. Его подозревают в том, что с 2005 года, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, угрожая насилием соучредителям, завладел долей уставного фонда ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло». Материальный ущерб оценивается в 185 млн тенге.

12 октября 2017 года Муратхан Токмади был приговорен к трем годам лишения свободы. Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и вымогательстве. В ходе досудебного расследования между подсудимым и процессуальными прокурорами заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

25 октября появилась информация, что Токмади признался в убийстве Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, который после трагении возглавил БТА Банк.

5 февраля 2018 года в производство специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области поступило уголовное дело по обвинению Муратхана Токмади в убийстве банкира Ержана Татишева.

Главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве банкира Татишева, началось 16 февраля. Подсудимый полностью признал свою вину.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Алматы женщина погибла под колесами иномарки
Госдеп похвастался расторгнутыми сделками в рамках санкций
Глава контрразведки рассказал о «тихих депортациях» из Латвии
Трамп недоволен тем, как Белый дом прокомментировал секс-скандал
Кредит для Украины МВФ решил заменить дискуссией
Турки захотели провести операцию против курдов в Ираке
Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных испытаний
В Туле приготовились делать автомат-амфибию
Спорт
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой! 30-летний россиянин одержал первую в сезоне победу. В спринте, в котором он не выигрывал три года
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь