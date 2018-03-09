Появилась информация о задержании Муратхана Токмади в Таразе

Источник: Newtimes.kz

В Центре оперативного управления МВД РК информацию подтвердили, но никаких подробностей задержания не сообщили.

Дежурный ЦОУ сообщил только, что в задержании Токмади учавстововали сотрудники Комитета национальной безопасности РК.

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Накануне появились сообщения о том, что вечером 8 марта Муратхан Токмади сбежал из больницы в Таразе. Ориентировки стали распространяться в мессенджерах вечером 8 марта. Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил информацию о побеге Муратхана Токмади.

Напомним, бизнесмен Муратхан Токмади, владелец завода «Казстройстекло», 12 июня был задержан во время спецоперации в Алматы. Его подозревают в том, что с 2005 года, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, угрожая насилием соучредителям, завладел долей уставного фонда ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло». Материальный ущерб оценивается в 185 млн тенге.

12 октября 2017 года Муратхан Токмади был приговорен к трем годам лишения свободы. Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и вымогательстве. В ходе досудебного расследования между подсудимым и процессуальными прокурорами заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

25 октября появилась информация, что Токмади признался в убийстве Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, который после трагении возглавил БТА Банк.

5 февраля 2018 года в производство специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области поступило уголовное дело по обвинению Муратхана Токмади в убийстве банкира Ержана Татишева.