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17:27 (мск), источник: КрымPress

Пожар в Судаке: госпитализирован мужчина

Пожар в Судаке тушили накануне. Загорание произошло в одной из комнат одноэтажного частного жилого дома в с. Переваловка. По прибытию на место происшествия стало известно, что горит кровля дома.

Личный состав, проложив рукавную линию, оперативно приступил к тушению огня. Также крымские пожарные провели разведку жилого помещения, в результате которой на пожаре был обнаружен мужчина 1957 г.р., который самостоятельно не мог покинуть место ЧП. Огнеборцы эвакуировали пострадавшего из опасной зоны и передали специалистам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом: «отравление угарным газом» он был доставлен в Судакскую городскую больницу для дальнейшей госпитализации, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

Огнем повреждена кровля и мебель на площади 100 кв.м. Причина пожара будет установлена экспертами. Всего с начала года крымские спасатели 173 раза выезжали для ликвидации пожаров и спасению людей на них. В результате слаженных действий огнеборцев чрезвычайного ведомства и быстрого реагирования на ЧП было спасено более 19 человек, в том числе 1 ребенок, — отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Крымские спасатели обращаются к жителям и гостям полуострова с просьбой не быть равнодушными и по возможности оказывать помощь тем, кто в ней нуждаются, не только в случае чрезвычайной ситуации. А также напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Крым в специальном разделе «Рекомендации населению».

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