В крымском селе мужчина упал в 10-метровый колодец

Происшествие произошло в четверг вечером в районе центрального сквера на ул. Ленина. Мужчина не заметил, что люк колодца открыт. При падении он получил многочисленные травмы.

Спасатели оказали помощь мужчине, который упал в колодец в селе Красный Мак Бахчисарайского района.