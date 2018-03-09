В крымском селе мужчина упал в 10-метровый колодец
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В селе Красный Мак Бахчисарайского района 44-летний мужчина упал в коллекторный колодец глубиной около 10 метров. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В селе Красный Мак Бахчисарайского района 44-летний мужчина упал в коллекторный колодец глубиной около 10 метров. Об этом сообщает
Происшествие произошло в четверг вечером в районе центрального сквера на ул. Ленина. Мужчина не заметил, что люк колодца открыт. При падении он получил многочисленные травмы.
Спасатели оказали помощь мужчине, который упал в колодец в селе Красный Мак Бахчисарайского района.
«С помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки спасатели извлекли пострадавшего на поверхность. С множественными ушибами он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.