Пожар в челябинской новостройке засняли на видео

Возгорание произошло днем 9 марта на Краснопольском проспекте 48а — микрорайон «Парковый». Горел 17-этажный дом. Столб черного дыма было видно на всю округу. На вызов приехало несколько пожарных расчетов.

— Сигнализация сработала, система дымоудаления тоже. Но не было давления в системе пожаротушения и ни одного пожарного рукава. Квартира сдается так что для хозяев это будет сюрприз, — сообщили очевидцы в соцсетях.