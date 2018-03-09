Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«США примут меры, если РФ не уйдет из Гутты» - СМИ
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Большинство школьников предпочитают чипсы
У Путина в интервью спросили, каково это — ощущать себя злодеем
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Боец «Айдара»: ВСУ встречают без радости не только в Донбассе
«Джейш аль-Ислам» заявили, что сбили Ан-26 в Сирии
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Венере Милосской сделали протезы
15:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар в челябинской новостройке засняли на видео

Горела квартира на 15-м этаже.

Возгорание произошло днем 9 марта на Краснопольском проспекте 48а — микрорайон «Парковый». Горел 17-этажный дом. Столб черного дыма было видно на всю округу. На вызов приехало несколько пожарных расчетов.

— Сигнализация сработала, система дымоудаления тоже. Но не было давления в системе пожаротушения и ни одного пожарного рукава. Квартира сдается так что для хозяев это будет сюрприз, — сообщили очевидцы в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

По неподтвержденным данным, горела двухкомнатная квартира на 15-м этаже. Жителей эвакуировали, никто не пострадал.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мужчина застрелил двух бойцов Росгвардии в Дагестане
Сошедшая в Дагестане лавина заблокировала 51 селение
Посольство РФ ответило на критику Госдепа по ситуации в Сирии
Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
Британские СМИ сообщили о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
В Дагестане мужчина застрелил двух сотрудников Росгвардии
Российский легкоатлет пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Спорт
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь