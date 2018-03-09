Пожар в челябинской новостройке засняли на видео
Горела квартира на 15-м этаже.
Горела квартира на 15-м этаже.
Возгорание произошло днем 9 марта на Краснопольском проспекте 48а — микрорайон «Парковый». Горел 17-этажный дом. Столб черного дыма было видно на всю округу. На вызов приехало несколько пожарных расчетов.
— Сигнализация сработала, система дымоудаления тоже. Но не было давления в системе пожаротушения и ни одного пожарного рукава. Квартира сдается так что для хозяев это будет сюрприз, — сообщили очевидцы в соцсетях.
По неподтвержденным данным, горела двухкомнатная квартира на 15-м этаже. Жителей эвакуировали, никто не пострадал.
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