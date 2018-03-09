В Крыму иномарка «влетела» в машину ДПС

Кроме того, одна из очевидцев утверждает, что патруль ДПС остановил для составления протокола автомобиль «Москвич», которым, по ее словам, управлял 15-летний подросток. «В них влетела машина, водитель которой уснул, сотрудники ГАИ в тяжелом состоянии, один из них находился за рулем в этот момент», — написала она.