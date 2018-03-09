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18:03 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму иномарка «влетела» в машину ДПС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Возле Красногвардейского иномарка врезалась в автомобиль ВАЗ-2115 сотрудников ДПС. Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло утром в пятницу.

«Перед Красногвардейским. В стоящую патрульную (врезался автомобиль — ред.)», — написал один из пользователей, выложив в соцсети фотографии с места аварии.

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Кроме того, одна из очевидцев утверждает, что патруль ДПС остановил для составления протокола автомобиль «Москвич», которым, по ее словам, управлял 15-летний подросток. «В них влетела машина, водитель которой уснул, сотрудники ГАИ в тяжелом состоянии, один из них находился за рулем в этот момент», — написала она.

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