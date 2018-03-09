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15:42 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре под Омском

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек и их дедушки на пожаре в Омской области, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Как уточняется, возгорание произошло утром в пятницу, когда отец детей находился на работе, а мама со старшей 10-летней дочерью ушла к родственникам. Младшие дочери 2 и 5 лет остались дома с 75-летним дедушкой.

«Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме в деревне Кирсаново Горьковского района, во время которого погибли две девочки и их дедушка, по признакам преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, а причиной смерти людей — отравление угарным газом.

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