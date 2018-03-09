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15:42 (мск), источник: РИА Новости

СК проверит сообщения о похищении мужчины в Волгоградской области

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следователи проверят сообщение о водителе Porsche Cayenne, который, предположительно, переехал мужчину на автомобиле, после чего загрузил его в багажник и увез в неизвестном направлении.

«В Волгоградской области организована проверка по сообщению о похищении мужчины», — сообщает СК РФ в своем канале в Telegram.

Согласно данным СК, 8 марта житель города Камышина Волгоградской области увидел из окна, как двое парней и одна женщина избили мужчину 40−45 лет, после чего один из злоумышленников сел в автомобиль Porsche Cayenne и проехал по ногам пострадавшего. Затем, по словам очевидца, мужчину загрузили в багажник и увезли в неизвестном направлении.

На данный момент следователи выяснили, что автомобильные номера, которые назвал свидетель происшествия, находятся в розыске и на какой-либо автомобиль официально не устанавливались.

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