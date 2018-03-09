СК проверит сообщения о похищении мужчины в Волгоградской области

Согласно данным СК, 8 марта житель города Камышина Волгоградской области увидел из окна, как двое парней и одна женщина избили мужчину 40−45 лет, после чего один из злоумышленников сел в автомобиль Porsche Cayenne и проехал по ногам пострадавшего. Затем, по словам очевидца, мужчину загрузили в багажник и увезли в неизвестном направлении.