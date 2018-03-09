Против водителя BMW, насмерть сбившего ребенка на Ленпроспекте, возбудили дело

«В рамках расследования уголовного дела будет проведён ряд необходимых автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. По их заключениям, а также по записям с камер видеонаблюдения следователи выяснят, с какой скоростью автомобиль “БМВ” двигался по Ленинскому проспекту и была ли возможность у его водителя избежать наезда на юного пешехода. Пока удалось выяснить, что мальчик возвращался домой после дополнительных занятий с репетитором, — отметила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. — По результатам расследования будет установлена степень вины каждого из участников этого дорожно-транспортного происшествия».