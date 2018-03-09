Против водителя BMW, насмерть сбившего ребенка на Ленпроспекте, возбудили дело

Авария произошла в четверг около 16.50 в районе Эстакадного моста. Автомобиль марки BMW, двигавшийся в сторону Южного вокзала, сбил 14-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия.
«В рамках расследования уголовного дела будет проведён ряд необходимых автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. По их заключениям, а также по записям с камер видеонаблюдения следователи выяснят, с какой скоростью автомобиль “БМВ” двигался по Ленинскому проспекту и была ли возможность у его водителя избежать наезда на юного пешехода. Пока удалось выяснить, что мальчик возвращался домой после дополнительных занятий с репетитором, — отметила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. — По результатам расследования будет установлена степень вины каждого из участников этого дорожно-транспортного происшествия».
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