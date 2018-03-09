Спасатели вытащили из Невы бразильца
Прогулка по льду Невы закончилась для туриста купанием в ледяной воде. Из полыньи гражданина Бразилии вытащили петербургские спасатели.
Прогулка по льду Невы закончилась для туриста купанием в ледяной воде. Из полыньи гражданина Бразилии вытащили петербургские спасатели.
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Напомним, это не первый случай в этом сезоне, когда гуляющие по льду горожане проваливаются в полынью. 3 марта по пояс в воде оказалась петербурженка. Помощь врачей ей также не пригодилась.
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