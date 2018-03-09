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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пассажирский автобус улетел в кювет

Водитель № 98 успел высадить пассажиров до аварии.

Авария произошла в пятницу в 10:55 в районе ТРЦ «Комсомол». Автобус № 98, у которого возле магазина конечная остановка, высадил пассажиров и направился ждать очередного выезда по улице Рамсула Гамзатова. Но на скользкой дороге вылетел в кювет. Машина проехала вниз по склону с десяток метров, прежде чем остановиться.

Водитель получил ушибы, но, к счастью, серьезно не пострадал. У автобуса смят перед, выбиты стекла. Если бы в салоне были пассажиры, последствия были бы намного серьезней.

Как рассказал водитель автобуса очевидцам, бросившимся ему помогать, он жал на тормоза, но они не сработали. На дороге был лед, техника стала неуправляемой и его вынесло за пределы магистрали.

На место приехали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить, что же стало причиной ДТП: отказ тормозов, гололед, или непрофессионализм водителя.

Кстати, вытянуть из кювета многотонный общественный транспорт оказалось не так-то легко. На это ушло несколько часов.

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