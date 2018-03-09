Следователи не подтверждают криминальную версию гибели девочки на Западной Двине в Новополоцке

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«В социальных сетях стала появляться информация о возможном криминальном характере трагедии, произошедшей в Новополоцке, которую стали распространять СМИ. Вместе с тем данные сведения следствием не подтверждаются», — подчеркнула Светлана Сахарова.

По ее словам, установлено, что на берегу реки девочки находились вдвоем. В ходе осмотра места происшествия зафиксированы только две дорожки следов на снегу вдоль берега. Кроме того, показания свидетелей, имеющиеся в материалах проверки, свидетельствуют о том, что 12-летняя школьница придумала третью незнакомую девочку, так как боялась сообщить родителям о прогулке возле реки. 12-летняя девочка по-прежнему находится в медицинском учреждении.

Оснований для возбуждения уголовного дела по убийству нет.

Сообщение о том, что малолетний ребенок провалился под лед на реке Западная Двина поступило в Новополоцкий ГОВД 6 марта в 15.45.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что две девочки 10 и 12 лет гуляли по берегу реки Западная Двина вблизи улицы Парковой. Во время прогулки они вышли на лед реки. Лед треснул, и 10-летняя девочка провалилась в воду. Вторая в это время сняла свою куртку и бросила ее в воду, пытаясь спасти находящуюся в воде подругу.

Видя, что течение относит ребенка от берега, 12-летняя девочка позвала на помощь рыбаков. Спасти ребенка не удалось, ее затянуло течением под лед.