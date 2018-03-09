На севере Петербурга — лобовое ДТП и перевертыш на тротуаре
Серьезная авария произошла днем 9 марта на севере города на Неве. Столкнулись как минимум три машины.
Серьезная авария произошла днем 9 марта на севере города на Неве. Столкнулись как минимум три машины.
По словам участников портала «Мегаполис», ставших очевидцами аварии, рядом с домом 32 по проспекту Энгельса «лицом» друг к другу прижаты две иномарки, обе стоят у поребрика. Третья — Skoda Rapid опрокинулась на тротуар. Машину пытаются вскрыть силами МЧС.
Движение в сторону Озерков затруднено. На месте работают несколько экипажей скорой медицинской помощи.
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