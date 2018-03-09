Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Сочи, сел в Минеральных Водах
Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга и должен был совершить посадку в Сочи, приземлился в Минеральных Водах, сообщают пассажиры рейса.
Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга и должен был совершить посадку в Сочи, приземлился в Минеральных Водах, сообщают пассажиры рейса.
По их словам, самолет сначала кружил над Сочи, но не смог совершить посадку
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