Пожилая женщина-инвалид погибла на пожаре, который начался из-за похоронной свечи

Источник: Комсомольская правда

В частном доме в одной из комнат в гробу лежало тело умершего, рядом стояли венки, горела свеча, пишет издание.

В той же комнате находилась женщина преклонного возраста, инвалид первой группы. Женщина — лежачая больная, сама передвигаться она не могла.

Родственники были в соседней комнате, когда из-за свечи загорелись венки. В помещении началось сильное задымление, а затем заполыхал огонь. Престарелая женщина задохнулась в дыму.