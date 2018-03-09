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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожилая женщина-инвалид погибла на пожаре, который начался из-за похоронной свечи

Около полудня 8 марта в Слуцке произошла трагедия. На пожаре погибла престарелая женщина. Как рассказывает kurjer.info, пожар начался из-за похоронной свечи.

Источник: Комсомольская правда

В частном доме в одной из комнат в гробу лежало тело умершего, рядом стояли венки, горела свеча, пишет издание.

В той же комнате находилась женщина преклонного возраста, инвалид первой группы. Женщина — лежачая больная, сама передвигаться она не могла.

Родственники были в соседней комнате, когда из-за свечи загорелись венки. В помещении началось сильное задымление, а затем заполыхал огонь. Престарелая женщина задохнулась в дыму.

Когда родственники услышали запах гари, огонь в комнате уже полыхал вовсю.

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