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19:18 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре под колесами фуры погиб 30-летний пешеход

Авария произошла 8 марта около 0:30 на Восточном обходе города.

Источник: Кубань 24

По предварительным данным, на повороте на поселок Знаменский 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

«От полученных травм пешеход — 30-летний житель поселка Дружелюбного — скончался на месте ДТП. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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