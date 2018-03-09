Мужчина погиб под снежной лавиной в Восточном Казахстане
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Мужчина попал под сход снежной лавины на окраине Риддера в
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Мужчина попал под сход снежной лавины на окраине Риддера в
Смертельный случай произошел сегодня, 9 марта, в первой половине дня. Тело мужчины 1958 года рождения, который 8 марта в 10:30 вышел на лыжах и пропал без вести, обнаружили местные жители примерно в шести километрах от Риддера.
По данным КЧС, причиной смерти явилось то, что мужчина попал под самопроизвольный сход снежной лавины объемом 60 кубометров.
В данном районе с 7 по 11 марта действует лавинная опасность, что было доведено до населения и сотрудников соответствующих органов.
Сотрудники службы пожаротушения и
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