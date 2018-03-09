Прокуратура Гомельской области направила в суд дело обманутых дольщиков
В Гомеле завершено расследование по скандальному делу о строительстве девятиэтажного дома в центре города.
В Гомеле завершено расследование по скандальному делу о строительстве девятиэтажного дома в центре города.
Предприниматель, взявшийся за проект, оставил без денег и квартир около 30 гомельчан. Прокуратура области, изучив материалы расследования, направила их для рассмотрения в суд.
39-летний предприниматель, ныне обвиняемый в мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, должен был возвести два девятиэтажных дома с парковкой в центре города на улице Тельмана.
Один построить удалось, хотя его качество вызвало у новоселов множество нареканий. А вот второй так и остался в планах фирмы, несмотря на то, что дольщики профинансировали свои квадратные метры через жилищные именные облигации.
Поначалу коммерсант переносил сроки ввода объектов, а после практически перестал выходить на связь. Для того, чтобы добиться разбирательства, люди, потерявшие деньги, отправились по инстанциям. Предприниматель был задержан только после того, как в дело вмешалась финансовая милиция КГК Гомельской области и областная прокуратура.
Предварительное расследование показало, что коммерсант, объявив о строительстве второго дома, практически не имел возможности реализовать это обязательство. Деньги же, поступившие от дольщиков, как предполагается, направлял на то, чтобы устранить дефекты в первой девятиэтажке… Старший помощник прокурора области Татьяна Роднева уточнила детали:
— По результатам расследования ущерб, причиненный потерпевшим по делу, превысил 1,8 миллиона рублей. На данный момент обвиняемый возместил около 700 тысяч. На его имущество наложен арест.
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