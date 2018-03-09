В Смолевичском районе на женщину наехали два автомобиля, один из водителей скрылся с места аварии

Источник: Комсомольская правда

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Водитель на «Ивеко», который двигался в сторону границы с Российской Федерацией, сбил женщину, которая шла по проезжей части. Сразу после этого на женщину наехал «Фольксваген-Пассат». Водитель «Ивеко» скрылся с места происшествия. Женщина погибла на месте.

Скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Толочинском районе Витебской области. Это минчанин, мужчине 30 лет, только с начала текущего года его пять раз привлекали к ответственности за нарушение правил эксплуатации автомобиля. Мужчина ехал на автомобиле без техосмотра и страхового свидетельства, сообщает ГАИ УВД Минского облисполкома.