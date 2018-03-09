​В Новороссийске на зебре автомобиль такси сбил двух человек

Также очевидцы опубликовали фотографии с места аварии в соцсетях. Они рассказали о том, что машины остановились перед зеброй, чтобы пропустить идущих по ней людей, и в этот момент не успевший затормозить водитель такси, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и сбил пешеходов.