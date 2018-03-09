В Новороссийске на зебре автомобиль такси сбил двух человек
Авария произошла 9 марта на Кутузовском кругу со стороны улицы Магистральной на пешеходном переходе.
Авария произошла 9 марта на Кутузовском кругу со стороны улицы Магистральной на пешеходном переходе.
Машина службы такси сбила двух пешеходов — в результате удара их отбросило на несколько метров.
Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь, пострадавшие доставлены в больницу.
Также очевидцы опубликовали фотографии с места аварии в соцсетях. Они рассказали о том, что машины остановились перед зеброй, чтобы пропустить идущих по ней людей, и в этот момент не успевший затормозить водитель такси, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и сбил пешеходов.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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