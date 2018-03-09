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9 марта, источник: ИА Башинформ

Рейс из Уфы не смог приземлится в Сочи из-за плохих погодных условий

УФА, 9 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня, 9 марта, авиарейс Уфа-Анапа-Сочи не смог приземлится в аэропорту конечного пункта назначения. Из-за сильного ветра в районе города Сочи рейс из Анапы был отменен, сообщили в Единой диспетчерской службе.

Воздушное судно вылетело из аэропорта «Уфа» в 15.25 по местному времени без опоздания.

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