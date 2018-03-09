От прошлого не убежишь: уроженец Молдовы пытался скрыться в Италии по поддельным документам, но был пойман
Уроженец Молдовы в возрасте 44 лет хотел попасть в Италию по поддельным документам, представившись гражданином Украины.
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Уроженец Молдовы в возрасте 44 лет хотел попасть в Италию по поддельным документам, представившись гражданином Украины.
В краю высоких гор и виноградников он пытался скрыться от правосудия — на родине его разыскивали за контрабанду продуктов питания, сообщает tv8.md.
Неудачливому злоумышленнику не удалось обмануть итальянскую полицию — его отправили за решетку, а в скором времени экстрадируют в Молдову.
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