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20:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Дагестане застрелены два сотрудника Росгвардии

В Дагестане в результате стрельбы после бытового конфликта погибли два бойца Росгвардии. Об этом сообщают источники в силовых структурах ТАСС и «РИА Новости».

Источник: Агентство «Москва»

«В селе Герга мужчина в ходе бытового конфликта открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, они погибли. Мужчина задержан», — цитирует ТАСС собеседника. Причины конфликта выясняются. В МВД по Дагестану агентству подтвердили факт стрельбы в селе Герга.

По данным источника «Интерфакса», в ходе бытового конфликта в Дагестане погиб боец Росгвардии и один мирный житель. А стрелявший был сотрудником полиции. «По уточненной информации, из двух погибших — один боец Рогсвардии, второй человек — гражданское лицо. Стрелявшим оказался сотрудник полиции. Он задержан и находится на допросе. По предварительной информации, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денег», — сказал собеседник.

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