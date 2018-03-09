В Дагестане застрелены два сотрудника Росгвардии
В Дагестане в результате стрельбы после бытового конфликта погибли два бойца Росгвардии. Об этом сообщают источники в силовых структурах ТАСС и «РИА Новости».
В Дагестане в результате стрельбы после бытового конфликта погибли два бойца Росгвардии. Об этом сообщают источники в силовых структурах ТАСС и «РИА Новости».
«В селе Герга мужчина в ходе бытового конфликта открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, они погибли. Мужчина задержан», — цитирует ТАСС собеседника. Причины конфликта выясняются. В МВД по Дагестану агентству подтвердили факт стрельбы в селе Герга.
По данным источника «Интерфакса», в ходе бытового конфликта в Дагестане погиб боец Росгвардии и один мирный житель. А стрелявший был сотрудником полиции. «По уточненной информации, из двух погибших — один боец Рогсвардии, второй человек — гражданское лицо. Стрелявшим оказался сотрудник полиции. Он задержан и находится на допросе. По предварительной информации, между задержанным и убитыми возник конфликт
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