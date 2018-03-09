Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полиция забрала с могил жены и сына бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля цветы, сообщает телеканал Sky News.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полиция забрала с могил жены и сына бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля цветы, сообщает телеканал Sky News.
«Полицейские, по всей видимости, забирают
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Москву передали десятерых человек, включая Анну Чапман. Газета Financial Times сообщила, что после переезда в Великобританию он сотрудничал с западными спецслужбами.
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