Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ

Источник: РИА Новости

«Полицейские, по всей видимости, забирают какие-то предметы с могил жены и сына Скрипаля. Возможно, это цветы, которые оставили незадолго до инцидента», — написала в Twitter корреспондент телеканала, находящаяся на кладбище в Солсбери.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия несколько дней тому назад были отравлены в Великобритании. Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.