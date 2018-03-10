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00:41 (мск), источник: БЕЛТА

Два человека остаются под завалами на шахте «Беларуськалия»

Двое рабочих остаются под завалами на шахте ОАО «Беларуськалий». Инцидент (обвал) произошел на территории третьего рудоуправления. Первые звонки в МЧС о случившемся поступили в 18−30 по минскому времени.

Во время обвала случился выброс паров метана и соли из массива.

К первоначальной ликвидации последствий приступили сотрудники военизированной горноспасательной части, приписанной к предприятию. Они провели комплекс мер по разгазованию участка и снизили уровень концентрации метана.

Удалось установить, что обрушение произошло при проходке горной выработки на 22б панели горизонта -620 метров.

Разбор завалов продолжается. Выяснением причин, приведших к инциденту, займутся уполномоченные лица.

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