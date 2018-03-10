Два человека остаются под завалами на шахте «Беларуськалия»
Двое рабочих остаются под завалами на шахте ОАО «Беларуськалий». Инцидент (обвал) произошел на территории третьего рудоуправления. Первые звонки в МЧС о случившемся поступили в 18−30 по минскому времени.
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