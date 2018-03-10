Два человека остаются под завалами на шахте «Беларуськалия»

Два человека остаются под завалами на шахте «Беларуськалия»

Двое рабочих остаются под завалами на шахте ОАО «Беларуськалий». Инцидент (обвал) произошел на территории третьего рудоуправления. Первые звонки в МЧС о случившемся поступили в 18−30 по минскому времени.