В США неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов‍

По данным издания Napa Valley Register, мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. Офис шерифа сообщает об обстреле своих сотрудников.

По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают более тысячи человек — ветеранов Второй мировой войны, войн в Корее и Вьетнаме, участников операции «Буря в пустыне» и других военных конфликтов с участием США.