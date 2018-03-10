В США неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов
Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния, сообщает телеканал KTVU.
Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния, сообщает телеканал KTVU.
По данным издания Napa Valley Register, мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. Офис шерифа сообщает об обстреле своих сотрудников.
По предварительным данным, подозреваемый является одним из участников программы для военных с эмоциональными травмами.
Комплекс центра окружен полицейскими машинами и машинами скорой помощи. Близлежащий
По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают более тысячи человек — ветеранов Второй мировой войны, войн в Корее и Вьетнаме, участников операции «Буря в пустыне» и других военных конфликтов с участием США.
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