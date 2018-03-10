Фитнес, Fielder и собака — счастливая история с угоном произошла в Приморье

Жительница Владивостока, работающая фитнес-тренером в одном из спортивных клубов, сообщила в полицию об угоне своей машины, сообщает DEITA. RU. Горожанка рассказала, что в ночное время неизвестные похитили ее авто марки Toyota Corolla Fielder со двора дома в Первореченском районе.