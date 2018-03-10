Фитнес, Fielder и собака — счастливая история с угоном произошла в Приморье
Жительница Владивостока, работающая
Жительница Владивостока, работающая
Потерпевшая указала цвет и приметы машины, а стражи порядка начали ее поиск. Вскоре автомобиль со следами взлома был обнаружен в одном из дворов по улице Карбышева.
На месте работал кинолог с собакой, которая прошла несколько сотен метров от места обнаружения авто и потеряла след преступников.
По факту кражи машины было возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых в преступлении устанавливаются.
Игорь Бегунов.
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