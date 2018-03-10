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10:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Фитнес, Fielder и собака — счастливая история с угоном произошла в Приморье

Жительница Владивостока, работающая фитнес-тренером в одном из спортивных клубов, сообщила в полицию об угоне своей машины, сообщает DEITA. RU. Горожанка рассказала, что в ночное время неизвестные похитили ее авто марки Toyota Corolla Fielder со двора дома в Первореченском районе.

Потерпевшая указала цвет и приметы машины, а стражи порядка начали ее поиск. Вскоре автомобиль со следами взлома был обнаружен в одном из дворов по улице Карбышева.

На месте работал кинолог с собакой, которая прошла несколько сотен метров от места обнаружения авто и потеряла след преступников.

По факту кражи машины было возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых в преступлении устанавливаются.

Игорь Бегунов.

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