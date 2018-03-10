В Алматы автомобиль Audi врезался в столб и дерево

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Автомобиль Audi 100 двигался по Кульджинскому тракту в северном направлении. По неизвестной причине, Audi выехала на полосу встречного движения. После иномарка продолжила путь, оказалась на обочине и столкнулась со столбом линии электропередач.

От столба автомобиль откинуло в дерево, и Audi скатилась в овраг.

В результате ДТП, по не подтверждённым данным, пострадали три человека, их госпитализировали.