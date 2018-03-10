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07:13 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы автомобиль Audi врезался в столб и дерево

В Алматы Audi попала в ДТП, в котором врезалась в столб, затем в дерево и оказалась в овраге, сообщает Zakon.kz.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Автомобиль Audi 100 двигался по Кульджинскому тракту в северном направлении. По неизвестной причине, Audi выехала на полосу встречного движения. После иномарка продолжила путь, оказалась на обочине и столкнулась со столбом линии электропередач.

От столба автомобиль откинуло в дерево, и Audi скатилась в овраг.

В результате ДТП, по не подтверждённым данным, пострадали три человека, их госпитализировали.

Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

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