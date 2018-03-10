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10:31 (мск), источник: Губерния онлайн

О местах, где торгуют наркотиками, могут сообщить жители Хабаровского края

Акция начнется на следующей неделе.

В понедельник, 12 марта, в Хабаровском крае стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 23 марта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

«Призываем граждан откликнуться на проведение акции и сообщить о фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также обращаться по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Звонки принимаются по нескольким телефонам:

Дежурная часть УТ МВД России по ДФО — 8 (4212) 56−71−74;.

Дежурная часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте — 8 (4212) 31−04−62, 38−91−02, 38−36−24;.

Дежурная часть Комсомольского ЛО МВД России на транспорте — 8 (4217) 28−32−12;.

Дежурная часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте — 8 (42137) 6−03−02.

Единый экстренный канал помощи — 102/112 (для любых операторов мобильной связи).

Кроме того, информацию можно передать через раздел «Прием обращений» на официальном сайте УТ МВД России по ДФО.

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