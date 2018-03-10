О местах, где торгуют наркотиками, могут сообщить жители Хабаровского края
Акция начнется на следующей неделе.
Акция начнется на следующей неделе.
В понедельник, 12 марта, в Хабаровском крае стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 23 марта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Призываем граждан откликнуться на проведение акции и сообщить о фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также обращаться по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых», — рассказали в
Звонки принимаются по нескольким телефонам:
Дежурная часть УТ МВД России по ДФО —
Дежурная часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте —
Дежурная часть Комсомольского ЛО МВД России на транспорте —
Дежурная часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте — 8 (42137) 6−03−02.
Единый экстренный канал помощи — 102/112 (для любых операторов мобильной связи).
Кроме того, информацию можно передать через раздел «Прием обращений» на официальном сайте УТ МВД России по ДФО.
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