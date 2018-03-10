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08:15 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Калифорнии подтвердил гибель заложников в доме ветеранов

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил гибель трех сотрудников дома ветеранов войны в результате инцидента с заложниками.

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В США неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов‍

Ранее сообщалось, что в пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках трех человек.

«Глубоко опечалены ужасным насилием в Юнтвиле, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя службе нашим ветеранам», — говорится в заявлении губернатора.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что злоумышленник тоже мертв. Сообщается, что 36-летний подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Две недели назад он был исключен из этой программы, сотрудниками которой являлись женщины-заложницы.

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