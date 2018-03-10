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10:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге потушили сильный пожар на складе мебели

В ночь с 9 на 10 марта в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелся цех по производству мебели и склад с готовыми изделиями.

Три часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, осложняло работу сильное задымление и высокая температура, огонь быстро распространялся. Площадь пожара, по последим данным главка МЧС Свердловской области, составила 2000 квадратных метров.

Из соседнего здания вынесли 22 газовых баллона.

Никто в результате происшествия не пострадал. Причину случившегося выясняют дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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