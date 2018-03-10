В Екатеринбурге потушили сильный пожар на складе мебели
В ночь с 9 на 10 марта в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелся цех по производству мебели и склад с готовыми изделиями.
В ночь с 9 на 10 марта в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелся цех по производству мебели и склад с готовыми изделиями.
Три часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, осложняло работу сильное задымление и высокая температура, огонь быстро распространялся. Площадь пожара, по последим данным главка МЧС Свердловской области, составила 2000 квадратных метров.
Из соседнего здания вынесли 22 газовых баллона.
Никто в результате происшествия не пострадал. Причину случившегося выясняют дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.