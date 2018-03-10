В Свердловском районе Красноярска в жилом доме частично обрушился потолок
Новую экспертизу жилья назначили на понедельник.
Новую экспертизу жилья назначили на понедельник.
В одноэтажном жилом доме № 61 на улице Туристской (Свердловский район Красноярска) обрушился потолок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Заксобрания Илья Зайцев.
«Обвалился потолок в муниципальном доме, который должны были отремонтировать районные власти в прошлом году, но
Дом, в котором рухнул потолок, был построен в 1952 году, и его ни разу не ремонтировали. Больше 10 лет жительница квартиры пыталась добиться, чтобы дом признали аварийным. В 2016 году районная прокуратура признала, что «жилое помещение находится в неудовлетворительном техническом состоянии, которое не обеспечивает безопасных и комфортных условий проживания граждан». В 2017 году дом признали муниципальным.
Новую экспертизу жилья назначили на понедельник, 12 марта.
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