В Свердловском районе Красноярска в жилом доме частично обрушился потолок

В одноэтажном жилом доме № 61 на улице Туристской (Свердловский район Красноярска) обрушился потолок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Заксобрания Илья Зайцев.

«Обвалился потолок в муниципальном доме, который должны были отремонтировать районные власти в прошлом году, но почему-то отложили, предложив женщине вместо ремонта переехать в дом престарелых. В итоге чудом обошлось без жертв — потолок обвалился в нескольких метрах от женщины», — рассказал парламентарий.

Дом, в котором рухнул потолок, был построен в 1952 году, и его ни разу не ремонтировали. Больше 10 лет жительница квартиры пыталась добиться, чтобы дом признали аварийным. В 2016 году районная прокуратура признала, что «жилое помещение находится в неудовлетворительном техническом состоянии, которое не обеспечивает безопасных и комфортных условий проживания граждан». В 2017 году дом признали муниципальным.