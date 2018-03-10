Красноярец получил серьезные травмы на горнолыжном курорте
34-летний житель Красноярска получил травмы на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.
34-летний житель Красноярска получил травмы на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.
Об этом 10 марта сообщило местное издание vse42.ru. В настоящее время мужчина находится в больнице.
По данным журналистов, турист из Красноярска упал во время спуска с горы Зеленая. В результате инцидента мужчина сломал бедро и плечо.
Добавим, в конце февраля при спуске с этой же горы серьезное травмировался 44-летний житель Кемеровской области.
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