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10:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Пьяный житель Хабаровского края угнал автомобиль у своего знакомого

Мужчина забрал ключи от машины, пока его приятель спал.

В Солнечном районе Хабаровского края сотрудники ДПС задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в том, что он угнал машину у своего знакомого, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В поселке Солнечном к полицейским обратился автолюбитель. Потерпевший рассказал, что выпивал вместе со своим знакомым, а потом уснул. В это время его приятель взял ключи от чужой машины и решил покататься по районному центру.

Подозреваемый пытался скрыться от полицейских. Во время погони он не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Мужчину доставили в отдел полиции. Освидетельствование показало, что он был пьян. Полицейские составили административные материалы.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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