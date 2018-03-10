Пьяный житель Хабаровского края угнал автомобиль у своего знакомого
Мужчина забрал ключи от машины, пока его приятель спал.
Мужчина забрал ключи от машины, пока его приятель спал.
В Солнечном районе Хабаровского края сотрудники ДПС задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в том, что он угнал машину у своего знакомого, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В поселке Солнечном к полицейским обратился автолюбитель. Потерпевший рассказал, что выпивал вместе со своим знакомым, а потом уснул. В это время его приятель взял ключи от чужой машины и решил покататься по районному центру.
Подозреваемый пытался скрыться от полицейских. Во время погони он не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Мужчину доставили в отдел полиции. Освидетельствование показало, что он был пьян. Полицейские составили административные материалы.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Задержанный находится под подпиской о невыезде.
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