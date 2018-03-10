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10:16 (мск), источник: Вести Иркутск

Два памятника деревянного зодчества сгорели в Иркутске

По версии пожарных, это были поджоги. Оба старинных особняка, один из которых жилой, серьезно пострадали.

Источник: Вести Иркутск

В Иркутске сгорели два памятника деревянного зодчества. По версии пожарных, это были поджоги. Оба старинных особняка, один из которых жилой, серьезно пострадали.

Этот пожар было видно издалека. Седьмого марта, в половине одиннадцатого вечера в центре Иркутска на улице Марата враз загорелись два деревянных дома.

— У нас свет отключился, мы вышли посмотреть почему и увидели пожар…

Была угроза взрыва, но пожарные успели вынести из огня газовый баллон. И за несколько минут до того, как пламя охватило кровлю старинного особняка из него эвакуировали двоих человек. Остальные покинули горящее жилище сами.

Известно, что в доме № 35 проживали пять семей. А вот усадьба под № 33 была заброшена. Но здание это, построенное в XIX веке числится в реестре памятников историко-культурного наследия региона. Очевидцы пожара, они же соседи, говорят, что много раз просили, даже требовали привести в порядок эти деревянные дома.

— И бесполезно. Никому это не нужно. У нас старый, исторический город и нужно, конечно, содержать его. И должны это делать не только местные жители, потому что люди, которые живут здесь они не в состоянии сделать ремонт этого дома! — говорит жительница Иркутска Наталья Семихатова.

А пожарные сработали оперативно, на месте был создан штаб, открытое горение ликвидировали за полчаса. Отстояли от огня соседние постройки и квартиры. Но находиться в них невозможно- всё залито водой. В мэрии Иркутска пообещали помочь погорельцам. Людям готовы предоставить временное жильё.

И ещё, как сообщает Главное Управление МЧС России по Иркутской области, на месте происшествия дознаватели обнаружили два очага возгорания. Это значит- вероятная причина пожара-поджог.

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