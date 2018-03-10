Два памятника деревянного зодчества сгорели в Иркутске
По версии пожарных, это были поджоги. Оба старинных особняка, один из которых жилой, серьезно пострадали.
По версии пожарных, это были поджоги. Оба старинных особняка, один из которых жилой, серьезно пострадали.
В Иркутске сгорели два памятника деревянного зодчества. По версии пожарных, это были поджоги. Оба старинных особняка, один из которых жилой, серьезно пострадали.
Этот пожар было видно издалека. Седьмого марта, в половине одиннадцатого вечера в центре Иркутска на улице Марата враз загорелись два деревянных дома.
— У нас свет отключился, мы вышли посмотреть почему и увидели пожар…
Известно, что в доме № 35 проживали пять семей. А вот усадьба под № 33 была заброшена. Но здание это, построенное в XIX веке числится в реестре памятников
— И бесполезно. Никому это не нужно. У нас старый, исторический город и нужно, конечно, содержать его. И должны это делать не только местные жители, потому что люди, которые живут здесь они не в состоянии сделать ремонт этого дома! — говорит жительница Иркутска Наталья Семихатова.
И ещё, как сообщает Главное Управление МЧС России по Иркутской области, на месте происшествия дознаватели обнаружили два очага возгорания. Это значит- вероятная причина
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