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10:10 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке во дворе дома застряла скорая помощь

Местные жители попытались вытолкнуть автомобиль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке автомобиль скорой помощи застрял во дворе жилого дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.

Инцидент произошел во дворе дома, расположенного по адресу Русская 57. Проезд около дома был расчищен, однако небольшой слой снега и наледь заставили автомобиль буксовать.

На помощь пришли местные жители и попытались вытолкнуть автомобиль.

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