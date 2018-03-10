Во Владивостоке во дворе дома застряла скорая помощь
Местные жители попытались вытолкнуть автомобиль.
Местные жители попытались вытолкнуть автомобиль.
Во Владивостоке автомобиль скорой помощи застрял во дворе жилого дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.
Инцидент произошел во дворе дома, расположенного по адресу Русская 57. Проезд около дома был расчищен, однако небольшой слой снега и наледь заставили автомобиль буксовать.
На помощь пришли местные жители и попытались вытолкнуть автомобиль.
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