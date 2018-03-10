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09:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Один человек пострадал в ночном ДТП на трассе М7 в Татарстане

Авария произошла около двух часов ночи в Мензелинском районе республики.

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Один человек пострадал в ночном ДТП на трассе М7 в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около двух часов ночи. Очевидцы сообщили, что на трассе М7 в Мензелинском районе республики столкнулись два автомобиля.

На место ЧП выехали боевой расчет отдельного поста «Матвеевка» и ГКУ «Пожарная охрана РТ».

В результате аварии пострадал один человек.

Прибывшие к месту ДТП пожарные отключили аккумуляторы у обоих автомобилей, что исключило возможность возгорания. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали семеро огнеборцев и одна единица техники.

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