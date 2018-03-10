В Кировском округе Омска сгорели дотла два частных дома
Пожар случился накануне поздно вечером.
Пожар случился накануне поздно вечером.
Накануне, 9 марта, около 11 часов вечера к спасателям поступило сообщение о том, что горят два частных дома и надворные постройки в Кировском округе.
На место ЧП выехали девять пожарных машин: 37 спасателей и одно звено газодымозащитной службы.
Дома удалось потушить лишь через четыре с лишним часа. За это время все постройки сгорели практически дотла. Информации о пострадавших пока не поступало.
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