Ан-26 клюнул на катастрофу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», у участников расследования произошедшей 6 марта катастрофы Ан-26 в Сирии, жертвами которой стали 39 человек, появилась версия, подтверждающая ее технический характер. Предполагается, что из-за повреждения закрылков самолет внезапно «клюнул» в землю, не дотянув полукилометра до аэродрома.

Источник в военно-транспортной авиации сообщил «Ъ», что при заходе на посадку на ВПП авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо, у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением машиной. Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.

В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать.

Напомним, сразу после катастрофы в Хмеймим Минобороны заявило, что она, очевидно, произошла из-за технической неисправности самолета. Позднее появилась версия о том, что второй по количестве жертв авиакатастрофе в ходе войны в Сирии (авария летевшего в эту страну Ту-154 возле аэропорта Адлер унесла жизни 93 человек) мог способствовать так называемый сдвиг ветра — якобы внезапный и довольно сильный, от 14 до 17 м/сек, порыв накренил самолет, который тут же рухнул.

Следует так же отметить, что действующие в Сирии боевики заявили, что Ан-26 был сбит огнем из пулеметов.

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Впрочем, еще до сообщения террористов Минобороны, а также главная военная прокуратура и СКР исключили даже возможность внешнего воздействия на воздушное судно, поскольку территория возле военной базы находится под полным контролем силовиков. Уголовное дело в связи с ЧП в Сирии было возбуждено по ст.351 УК — «нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека».