Ан-26 клюнул на катастрофу
Подтверждается технический характер аварии в Сирии.
Подтверждается технический характер аварии в Сирии.
Как стало известно «Ъ», у участников расследования произошедшей 6 марта катастрофы Ан-26 в Сирии, жертвами которой стали 39 человек, появилась версия, подтверждающая ее технический характер. Предполагается, что
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Напомним, сразу после катастрофы в Хмеймим Минобороны заявило, что она, очевидно, произошла
Впрочем, еще до сообщения террористов Минобороны, а также главная военная прокуратура и СКР исключили даже возможность внешнего воздействия на воздушное судно, поскольку территория возле военной базы находится под полным контролем силовиков. Уголовное дело в связи с ЧП в Сирии было возбуждено по ст.351 УК — «нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Сергей Сергеев, Николай Сергеев.
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