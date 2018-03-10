В Казани из-за короткого замыкания эвакуировали «Бахетле» на Танковом кольце
По предварительным данным, никто не пострадал.
По предварительным данным, никто не пострадал.
ЧП произошло в 18.45 в пятницу, 9 марта, в магазине «Бахетле» на Танковом кольце. В зал появился дым, и сотрудники охраны и магазина попросили всех посетителей выйти на улицу из опасного помещения.
Приехавшие огнеборцы провели разведку и установили источник дыма. Оказалось, что в помещении, где располагается охрана, произошло короткое замыкание в одном из мониторов слежения. Едкий дым начал проникать в торговый зал.
— По предварительным данным, пострадавших в этом ЧП нет, — сообщили в МЧС Татарстана.
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