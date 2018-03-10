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10:35 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге брокера будут судить за аферу на 37 млн

Брокера, обвиняемого в мошенничестве с ценными бумагами, будут судить в Петербурге. По версии следствия, он обманул граждан, по меньшей мере, на 37 млн.

О передаче дела в суд утром 10 марта сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Фамилии фигуранта ведомство не называет, уточняя лишь, что ему 55 лет и он находится под домашним арестом.

По версии следствия, в 2007—2009 годах директор брокерской организации оформил от своего имени и передал шести клиентам простые векселя о безусловном обязательстве. При этом уже тогда он и не собирался исполнить принятые на себя обязательства по возврату денег. Средства же он присвоил себе.

«Сумма ущерба от его противоправных действий составила не менее 37 миллионов рублей», — отметили в полицейском главке.

Теперь судьбу брокера решит суд.

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