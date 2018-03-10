В Петербурге брокера будут судить за аферу на 37 млн

О передаче дела в суд утром 10 марта сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Фамилии фигуранта ведомство не называет, уточняя лишь, что ему 55 лет и он находится под домашним арестом.

По версии следствия, в 2007—2009 годах директор брокерской организации оформил от своего имени и передал шести клиентам простые векселя о безусловном обязательстве. При этом уже тогда он и не собирался исполнить принятые на себя обязательства по возврату денег. Средства же он присвоил себе.