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10:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Двух женщин спасли со льда водоема в Казани

Пострадавшие находились в 400 метрах от берега по щиколотку в воде.

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Двух женщин спасли со льда водоема в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о двух женщинах, находящихся на реке Казанка напротив НКЦ в Казани, пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в пятницу, девятого марта.

К месту ЧП выдвинулись сотрудники ЗПСО № 2. На месте они увидели, что в 400 метрах от берега находятся две женщины. Они стояли по щиколотку в воде, и боялись самостоятельно идти к берегу.

В результате грамотно спланированных действий спасателям удалось вывести со льда обеих женщин. Пострадавшие были отправлены в больницу.

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