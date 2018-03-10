В аэропорту Сочи из-за ураганного ветра не могли приземлиться самолеты

Источник: Комсомольская правда

Непогода в Сочи внесла коррективы в работу аэропорта. Сильный ветер в районе воздушной гавани стал причиной задержки прилета 11 авиарейсов.

Кроме того, шесть самолетов направили на запасные аэродромы Краснодара, Минеральных вод и Анапы. С пассажирами работали представители авиакомпаний.

К счастью, в ночь на субботу, 10 марта, погодные условия заметно улучшились. Ветер стих.

— Все ранее отложенные рейсы прибыли в город-курорт, — сообщают «КП» — Кубань в пресс-службе «Базэл Аэро». — Сейчас местный аэропорт работает в штатном режиме.