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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи из-за ураганного ветра не могли приземлиться самолеты

Всего из-за непогоды задержали 11 рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Непогода в Сочи внесла коррективы в работу аэропорта. Сильный ветер в районе воздушной гавани стал причиной задержки прилета 11 авиарейсов.

Кроме того, шесть самолетов направили на запасные аэродромы Краснодара, Минеральных вод и Анапы. С пассажирами работали представители авиакомпаний.

К счастью, в ночь на субботу, 10 марта, погодные условия заметно улучшились. Ветер стих.

— Все ранее отложенные рейсы прибыли в город-курорт, — сообщают «КП» — Кубань в пресс-службе «Базэл Аэро». — Сейчас местный аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, ранее из-за тумана была закрыта Керченская паромная переправа. Однако утром 10 марта она заработала в штатном режиме. Сейчас на пассажирской линии «порт Кавказ — порт Крым» задействованы паромы «Гликофилоуса III», «Протопорос IV» и «Майор Чапичев».

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