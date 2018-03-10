В аэропорту Сочи из-за ураганного ветра не могли приземлиться самолеты
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Непогода в Сочи внесла коррективы в работу аэропорта. Сильный ветер в районе воздушной гавани стал причиной задержки прилета 11 авиарейсов.
Кроме того, шесть самолетов направили на запасные аэродромы Краснодара, Минеральных вод и Анапы. С пассажирами работали представители авиакомпаний.
К счастью, в ночь на субботу, 10 марта, погодные условия заметно улучшились. Ветер стих.
— Все ранее отложенные рейсы прибыли в
Напомним, ранее
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