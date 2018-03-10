В Советском районе Самары горел дом на 50 кв. метрах
Здание является нежилым.
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Здание является нежилым.
В пятницу, 10 марта по адресу: г. о. Самара, Советский
На тушение пожара выезжали
Они за полчаса справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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