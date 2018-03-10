В Советском районе Самары горел дом на 50 кв. метрах

В пятницу, 10 марта по адресу: г. о. Самара, Советский р-н, ул. Свирская, произошел пожар. Горел нежилой частный дом на 50 м².

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.

Они за полчаса справились с огнем.