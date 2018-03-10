На пожаре в Крыму спасли пенсионерку и эвакуировали 15 жильцов

Происшествие произошло накануне вечером на третьем этаже дома по ул. Молодежная. В частности, загорелся балкон, существовал риск распространения огня на соседние комнаты.

Прибывшие по вызову пожарные приступили к тушению огня и провели разведку помещений. «В результате была обнаружена женщина 1955 года рождения. Пострадавшая не могла самостоятельно покинуть место ЧП и нуждалась в помощи спасателей. Личный состав вывел ее из опасной зоны и передал сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.