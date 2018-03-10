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11:23 (мск), источник: РИА Крым

На пожаре в Крыму спасли пенсионерку и эвакуировали 15 жильцов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В пгт Нижнегорский на пожаре в пятиэтажном доме спасли человека, еще 15 жильцов эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Происшествие произошло накануне вечером на третьем этаже дома по ул. Молодежная. В частности, загорелся балкон, существовал риск распространения огня на соседние комнаты.

Прибывшие по вызову пожарные приступили к тушению огня и провели разведку помещений. «В результате была обнаружена женщина 1955 года рождения. Пострадавшая не могла самостоятельно покинуть место ЧП и нуждалась в помощи спасателей. Личный состав вывел ее из опасной зоны и передал сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую женщину доставили в Нижнегорскую районную больницу.

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