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11:48 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: на трассе под Калининградом произошло ДТП с участием четырёх машин

Авария произошла у поворота на Колосовку 10 марта.

Под Калининградом на старой светлогорской трассе произошло ДТП с участием четырёх легковых автомобилей. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Авария произошла у поворота на Колосовку около 8:30 10 марта. По словам очевидцев, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Они получили серьёзные повреждения.

На место происшествия прибыла скорая. О пострадавших не сообщается. Информация о причине ДТП уточняется.

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