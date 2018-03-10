Очевидцы: на трассе под Калининградом произошло ДТП с участием четырёх машин
Авария произошла у поворота на Колосовку 10 марта.
Авария произошла у поворота на Колосовку 10 марта.
Под Калининградом на старой светлогорской трассе произошло ДТП с участием четырёх легковых автомобилей. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Авария произошла у поворота на Колосовку около 8:30 10 марта. По словам очевидцев, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Они получили серьёзные повреждения.
На место происшествия прибыла скорая. О пострадавших не сообщается. Информация о причине ДТП уточняется.
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