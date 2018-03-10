Очевидцы: на трассе под Калининградом произошло ДТП с участием четырёх машин

Под Калининградом на старой светлогорской трассе произошло ДТП с участием четырёх легковых автомобилей. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Авария произошла у поворота на Колосовку около 8:30 10 марта. По словам очевидцев, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Они получили серьёзные повреждения.