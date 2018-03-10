Источник сообщил о пожаре на складе Суворовского училища в Москве
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Здание склада загорелось в субботу на территории Суворовского военного училища на
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Здание склада загорелось в субботу на территории Суворовского военного училища на
«Пожар на складе Суворовского училища по адресу: улица Енисейская, дом 41 возник после возгорания кабеля и электрооборудования, ликвидирован в 10.16 на площади 20 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Обстоятельства пожара выясняются.
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