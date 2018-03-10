Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басурин сказал, кем казался взятый в плен «российский ополченец»
Прозрение «Нафтогаза»: расценки газа ЕС возмутили Киев
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Седокова похвасталась грудью в тесном купальнике - СМИ
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
15Юбилейный «Оскар»
10:50 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о пожаре на складе Суворовского училища в Москве

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Здание склада загорелось в субботу на территории Суворовского военного училища на северо-востоке Москве, причиной возгорания стала неисправность в электрооборудовании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«Пожар на складе Суворовского училища по адресу: улица Енисейская, дом 41 возник после возгорания кабеля и электрооборудования, ликвидирован в 10.16 на площади 20 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Обстоятельства пожара выясняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Захарова пошутила насчет Собчак
Путин: США нагло обманули Россию
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Биатлонистка выиграла первое золото для России на Паралимпиаде
Спорт
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь