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11:52 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Горького из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки, есть пострадавший

Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме 9 марта.

В Калининграде во время пожара на улице Горького из жилого дома эвакуировали 20 человек. Один жилец дома пострадал, сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном жилом доме в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 9 марта в 22:40. В двухкомнатной квартире на пятом этаже выгорела комната, в коридоре обгорели стены и потолок. Квартира закопчена. Хозяина квартиры госпитализировали.

Для ликвидации пожара привлекался 21 человек и пять единиц техники.

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