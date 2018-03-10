На ул. Горького из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки, есть пострадавший

В Калининграде во время пожара на улице Горького из жилого дома эвакуировали 20 человек. Один жилец дома пострадал, сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном жилом доме в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 9 марта в 22:40. В двухкомнатной квартире на пятом этаже выгорела комната, в коридоре обгорели стены и потолок. Квартира закопчена. Хозяина квартиры госпитализировали.