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11:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области сбивший 3 пешеходов водитель попал под следствие

В ДТП погибла 19-летняя девушка.

За наезд на трех пешеходов 30-летний житель Воронежской области попал под следствие. Сотрудники следственного отделения МВД по Таловскому району возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 10 марта.

Трагедия произошла поселке имени Докучаева у дома № 1 по улице Мира. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21102 и сбил трех пешеходов — 19-летнюю девушку и двух 18-летних парней. Они шли по проезжей части в попутном направлении.

Медики не смогли спасти жизнь девушки — она умерла в приемном отделении больницы. Госпитализация понадобилась двум другим пешеходам. Водитель ВАЗа сел за руль пьяным. Он скрылся после ДТП. Сотрудники полиции разыскали сбежавшего в течение часа после аварии.

Полиция назначила судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Опрашиваются очевидцы ДТП. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

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