В Воронежской области сбивший 3 пешеходов водитель попал под следствие

За наезд на трех пешеходов 30-летний житель Воронежской области попал под следствие. Сотрудники следственного отделения МВД по Таловскому району возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 10 марта.

Трагедия произошла поселке имени Докучаева у дома № 1 по улице Мира. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21102 и сбил трех пешеходов — 19-летнюю девушку и двух 18-летних парней. Они шли по проезжей части в попутном направлении.

Медики не смогли спасти жизнь девушки — она умерла в приемном отделении больницы. Госпитализация понадобилась двум другим пешеходам. Водитель ВАЗа сел за руль пьяным. Он скрылся после ДТП. Сотрудники полиции разыскали сбежавшего в течение часа после аварии.