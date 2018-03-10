В Воронежской области сбивший 3 пешеходов водитель попал под следствие
В ДТП погибла 19-летняя девушка.
В ДТП погибла 19-летняя девушка.
За наезд на трех пешеходов 30-летний житель Воронежской области попал под следствие. Сотрудники следственного отделения МВД по Таловскому району возбудили уголовное дело, сообщила
Трагедия произошла поселке имени Докучаева у дома № 1 по улице Мира. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21102 и сбил трех пешеходов — 19-летнюю девушку и двух 18-летних парней. Они шли по проезжей части в попутном направлении.
Медики не смогли спасти жизнь девушки — она умерла в приемном отделении больницы. Госпитализация понадобилась двум другим пешеходам. Водитель ВАЗа сел за руль пьяным. Он скрылся после ДТП. Сотрудники полиции разыскали сбежавшего в течение часа после аварии.
Полиция назначила
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